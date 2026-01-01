Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пер Гюнт
Киноафиша Пер Гюнт

Спектакль Пер Гюнт

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Пер Гюнт» в новом пространстве «Пушка+»

Драматический театр им. Пушкина представляет премьеру проекта «Читаем классику…» в обновленном пространстве «Пушка+». В центре сюжета — история о любви, способной придать смысл даже самой заблудшей душе.

«Пер Гюнт» — это лирико-философская притча, основанная на драматической поэме Генрика Ибсена, в сопровождении музыки Эдварда Грига. Главный герой, молодой Пер, бежит от реальности в фантазии, оставляя за собой любящую Сольвейг. Эта история о поисках смысла жизни и самопознании resonирует с многими зрителями.

Культурные корни

В Норвегии «Песню Сольвейг» традиционно исполняют на свадьбах как символ верности и вечной любви. Эта музыка символизирует настоящую привязанность, благословляя любовь так же, как Сольвейг своей преданностью освящает Пера.

Философия и человеческие слабости

Каждый из нас может столкнуться с самообманом и компромиссами. В персонаже Пера Гюнта, несмотря на его слабости, живет поэтическая душа, ищущая любви и понимания. Сольвейг спасает Пера не из-за его достоинств, а по причине силы настоящей любви, которая преодолевает любые преграды.

Сольвейг ждёт. Любовь помнит, и возможно, смысл жизни заключается не только в том, что мы сделали сами, но и в том, как другие любили нас.

Команда постановки

  • Художественный руководитель — Олег Рыбкин
  • Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Пётр Карамзин
  • Инсценировка — Наталья Горячева
  • Музыкальный руководитель — Екатерина Берестова
  • Звукорежиссер — Вадим Петрунько

Приглашаем вас насладиться этой глубокої и впечатляющей историей на сцене театра.

Купить билет на спектакль Пер Гюнт

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 600 ₽

В ближайшие дни

Женщины
18+
Читки пьес Музыка
Женщины
27 апреля в 19:00 Красноярский театр оперы и балета
от 1200 ₽
На войне как на войне
12+
Драма
На войне как на войне
7 мая в 14:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 500 ₽
Лабиринты снов
12+
Экспериментальный
Лабиринты снов
18 апреля в 18:00 Красноярский музыкальный театр
от 950 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше