Спектакль Пер Гюнт

Драматический театр им. Пушкина представляет премьеру проекта «Читаем классику…» в обновленном пространстве «Пушка+». В центре сюжета — история о любви, способной придать смысл даже самой заблудшей душе.
«Пер Гюнт» — это лирико-философская притча, основанная на драматической поэме Генрика Ибсена, в сопровождении музыки Эдварда Грига. Главный герой, молодой Пер, бежит от реальности в фантазии, оставляя за собой любящую Сольвейг. Эта история о поисках смысла жизни и самопознании resonирует с многими зрителями.
В Норвегии «Песню Сольвейг» традиционно исполняют на свадьбах как символ верности и вечной любви. Эта музыка символизирует настоящую привязанность, благословляя любовь так же, как Сольвейг своей преданностью освящает Пера.
Каждый из нас может столкнуться с самообманом и компромиссами. В персонаже Пера Гюнта, несмотря на его слабости, живет поэтическая душа, ищущая любви и понимания. Сольвейг спасает Пера не из-за его достоинств, а по причине силы настоящей любви, которая преодолевает любые преграды.
Сольвейг ждёт. Любовь помнит, и возможно, смысл жизни заключается не только в том, что мы сделали сами, но и в том, как другие любили нас.
Приглашаем вас насладиться этой глубокої и впечатляющей историей на сцене театра.