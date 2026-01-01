Спектакль «Пер Гюнт» в новом пространстве «Пушка+»

Драматический театр им. Пушкина представляет премьеру проекта «Читаем классику…» в обновленном пространстве «Пушка+». В центре сюжета — история о любви, способной придать смысл даже самой заблудшей душе.

«Пер Гюнт» — это лирико-философская притча, основанная на драматической поэме Генрика Ибсена, в сопровождении музыки Эдварда Грига. Главный герой, молодой Пер, бежит от реальности в фантазии, оставляя за собой любящую Сольвейг. Эта история о поисках смысла жизни и самопознании resonирует с многими зрителями.

Культурные корни

В Норвегии «Песню Сольвейг» традиционно исполняют на свадьбах как символ верности и вечной любви. Эта музыка символизирует настоящую привязанность, благословляя любовь так же, как Сольвейг своей преданностью освящает Пера.

Философия и человеческие слабости

Каждый из нас может столкнуться с самообманом и компромиссами. В персонаже Пера Гюнта, несмотря на его слабости, живет поэтическая душа, ищущая любви и понимания. Сольвейг спасает Пера не из-за его достоинств, а по причине силы настоящей любви, которая преодолевает любые преграды.

Сольвейг ждёт. Любовь помнит, и возможно, смысл жизни заключается не только в том, что мы сделали сами, но и в том, как другие любили нас.

Команда постановки

Художественный руководитель — Олег Рыбкин

Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Пётр Карамзин

Инсценировка — Наталья Горячева

Музыкальный руководитель — Екатерина Берестова

Звукорежиссер — Вадим Петрунько

Приглашаем вас насладиться этой глубокої и впечатляющей историей на сцене театра.