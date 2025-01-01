Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пер Гюнт
Киноафиша Пер Гюнт

Спектакль Пер Гюнт

18+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Пер Гюнт» — современная интерпретация классической пьесы Ибсена от авангардного индийского режиссера

Спектакль «Пер Гюнт» проходит на языке малаялам с русскими субтитрами. Это уникальная адаптация классической пьесы Генрика Ибсена, созданная авангардным индийским театральным режиссёром Дипаном Шивараманом, основателем театральной компании Oxygen.

О чем спектакль?

Главный герой, Пер Гюнт, оказывается на пороге смерти и умоляет Бога о втором шансе на жизнь. В ответ на его просьбу, Бог соглашается подарить ему возможность исправить ошибки прошлого. Какова будет судьба Гюнта? Удастся ли ему создать новую, более совершенную версию себя? Дипан Шивараман помещает привычных персонажей в контекст современной Индии, что делает спектакль актуальным и близким зрителю.

Создатели спектакля

  • Режиссёр-постановщик: Дипан Шивараман
  • Художник по реквизиту: Комбан Джордж Анто
  • Художник по звуку: Тхулланкара Караппан Сантош
  • Художник по костюмам: Кассим Алияр
  • Художник по свету: Валайил Коши Хосе

Персонажи и исполнители

  • Пер Гюнт: Кандамкумарат Гопалакришнан
  • Бог, Пуговичник: Дипан Шивараман
  • Демон, Странный пассажир: Джеймс Чирайат Варгезе
  • Женщина в зеленом, Монахиня и другие: Атира Тхаже
  • Священник, Король мафии и другие: Хосе Рафаэль
  • Сумасшедший, Член мафии: Маллу Пачерил Секхар
  • Другие персонажи: Надхи Сукумаран Саштри, Вину Джозеф, Раджан Читтилаппилли Раппай, Суджит Каннан и Комбан Джорж Анто

О театре Oxygen

Театральная компания Oxygen — это экспериментальная театральная группа из Триссура, штат Керала, которая с 1980-х годов активно исследует возможности современного визуального языка в индийском театре. Компания стремится преодолеть языковые барьеры, сотрудничая с художниками из различных дисциплин. Первый спектакль, «Спинной мозг», получил множество престижных наград и стал знаковым для компании.

О Дипане Шиварамане

Дипан Шивараман — выдающийся театральный режиссёр и сценограф, который создал более 70 театральных постановок по всему миру. Его работы были представлены на международных театральных фестивалях, и он получил множество наград за свои инновационные подходы в театре. В настоящее время он является деканом и доцентом Школы культуры и творческого самовыражения Университета Амбедкар в Дели.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе элементы мифа и современности, погружая зрителей в уникальный мир театра!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт Пер Гюнт

В ближайшие дни

Пять вечеров
16+
Драма Современная драма
Пять вечеров
2 августа в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 400 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
18 декабря в 19:00 Легенда
Билеты
Морозко. Сказки зимнего леса
0+
Детский Детские елки Цирк
Морозко. Сказки зимнего леса
2 января в 17:00 Дом молодежи
от 1400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше