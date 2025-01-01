«Пер Гюнт» — современная интерпретация классической пьесы Ибсена от авангардного индийского режиссера

Спектакль «Пер Гюнт» проходит на языке малаялам с русскими субтитрами. Это уникальная адаптация классической пьесы Генрика Ибсена, созданная авангардным индийским театральным режиссёром Дипаном Шивараманом, основателем театральной компании Oxygen.

О чем спектакль?

Главный герой, Пер Гюнт, оказывается на пороге смерти и умоляет Бога о втором шансе на жизнь. В ответ на его просьбу, Бог соглашается подарить ему возможность исправить ошибки прошлого. Какова будет судьба Гюнта? Удастся ли ему создать новую, более совершенную версию себя? Дипан Шивараман помещает привычных персонажей в контекст современной Индии, что делает спектакль актуальным и близким зрителю.

Создатели спектакля

Режиссёр-постановщик: Дипан Шивараман

Дипан Шивараман Художник по реквизиту: Комбан Джордж Анто

Комбан Джордж Анто Художник по звуку: Тхулланкара Караппан Сантош

Тхулланкара Караппан Сантош Художник по костюмам: Кассим Алияр

Кассим Алияр Художник по свету: Валайил Коши Хосе

Персонажи и исполнители

Пер Гюнт: Кандамкумарат Гопалакришнан

Кандамкумарат Гопалакришнан Бог, Пуговичник: Дипан Шивараман

Дипан Шивараман Демон, Странный пассажир: Джеймс Чирайат Варгезе

Джеймс Чирайат Варгезе Женщина в зеленом, Монахиня и другие: Атира Тхаже

Атира Тхаже Священник, Король мафии и другие: Хосе Рафаэль

Хосе Рафаэль Сумасшедший, Член мафии: Маллу Пачерил Секхар

Маллу Пачерил Секхар Другие персонажи: Надхи Сукумаран Саштри, Вину Джозеф, Раджан Читтилаппилли Раппай, Суджит Каннан и Комбан Джорж Анто

О театре Oxygen

Театральная компания Oxygen — это экспериментальная театральная группа из Триссура, штат Керала, которая с 1980-х годов активно исследует возможности современного визуального языка в индийском театре. Компания стремится преодолеть языковые барьеры, сотрудничая с художниками из различных дисциплин. Первый спектакль, «Спинной мозг», получил множество престижных наград и стал знаковым для компании.

О Дипане Шиварамане

Дипан Шивараман — выдающийся театральный режиссёр и сценограф, который создал более 70 театральных постановок по всему миру. Его работы были представлены на международных театральных фестивалях, и он получил множество наград за свои инновационные подходы в театре. В настоящее время он является деканом и доцентом Школы культуры и творческого самовыражения Университета Амбедкар в Дели.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе элементы мифа и современности, погружая зрителей в уникальный мир театра!