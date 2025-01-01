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Пер Гюнт. В пещере горного короля при свечах
Киноафиша Пер Гюнт. В пещере горного короля при свечах

Пер Гюнт. В пещере горного короля при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органный концерт «Пер Гюнт» от компании «Вселенная классики»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на незабываемый органный концерт при свечах, посвященный великой драме Генрика Ибсена и Эдварда Грига — «Пер Гюнт». Эта история о противостоянии добра и зла, происходящем в человеческой душе, не оставит равнодушным никого, вовлекая в волшебное пространство смыслов, образов и удивительных мелодий.

В программе звучат поэтические тексты и музыка, полностью основанные на первоисточниках Ибсена и Грига. Повороты сюжета проводят яркие параллели с сегодняшним днем, выстраивая актуальную во все времена историю о Человечности в Человеке. Подарите себе и вашим близким музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Даты и исполнители

Концерт пройдет:

  • 12 июля
  • 19 июля
  • 23 августа

Исполнители:

  • 12 июля: Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, активный концертный деятель.
  • Елизавета Панченко (орган) — известная петербургская органистка и композитор, призер европейских конкурсов и фестивалей, член Союза композиторов России.
  • Анна Бондарь (колоратурное сопрано) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов, приглашенная солистка Мариинского театра.
  • Анастасия Александрова (художественное слово) — музыковед и ведущая концертных программ, специалист в области русской музыки.
  • Анна Михеева (художественное слово) — артистка театра и кино, выпускница Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
  • 23 августа: Александр Новоселов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат российских и международных конкурсов, штатный органист «Дворца Искусств» в Карелии.
  • Любовь Райская (сопрано) — выпускница консерватории, лауреат международных конкурсов, активно выступает в оперных и театральных постановках.

Билеты

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
15:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽

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