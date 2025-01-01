«Пер Гюнт»: сказка для органа и чтеца

Музыкально-литературная композиция по пьесе Ибсена

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — музыкально-литературную композицию по знаменитой пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Это произведение, наполненное глубокими философскими размышлениями и яркими образами, будет представлено в новой интерпретации.

Исполнители

В этом спектакле вас ждет выступление лауреата международных конкурсов Натальи Ужви, которая продемонстрирует свое мастерство на органе. Чтение текста будет выполнять Максим Хританков, чья выразительная подача добавит особую атмосферу к этому произведению.

Программа вечера

В программе — музыкально-литературная композиция, в которой музыкальные произведения Эдварда Грига прекрасно дополнят текст Ибсена. Зрители смогут насладиться как знакомыми мелодиями, так и новыми интерпретациями.

Возрастные ограничения

Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет (балкон) и 6 лет (партер). Это отличная возможность познакомить детей с классической литературой и музыкой!

Не пропустите!

Не упустите шанс погрузиться в магию театра и музыки. Ждем вас на нашем спектакле, который обещает стать незабываемым событием!