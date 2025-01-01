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«Пер Гюнт»: сказка для органа и чтеца
Билеты от 600₽
Киноафиша «Пер Гюнт»: сказка для органа и чтеца

«Пер Гюнт»: сказка для органа и чтеца

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкально-литературная композиция по пьесе Ибсена

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — музыкально-литературную композицию по знаменитой пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Это произведение, наполненное глубокими философскими размышлениями и яркими образами, будет представлено в новой интерпретации.

Исполнители

В этом спектакле вас ждет выступление лауреата международных конкурсов Натальи Ужви, которая продемонстрирует свое мастерство на органе. Чтение текста будет выполнять Максим Хританков, чья выразительная подача добавит особую атмосферу к этому произведению.

Программа вечера

В программе — музыкально-литературная композиция, в которой музыкальные произведения Эдварда Грига прекрасно дополнят текст Ибсена. Зрители смогут насладиться как знакомыми мелодиями, так и новыми интерпретациями.

Возрастные ограничения

Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет (балкон) и 6 лет (партер). Это отличная возможность познакомить детей с классической литературой и музыкой!

Не пропустите!

Не упустите шанс погрузиться в магию театра и музыки. Ждем вас на нашем спектакле, который обещает стать незабываемым событием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 600 ₽

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