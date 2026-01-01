Пер Гюнт. Норвегия

Концерт в Свердловской филармонии

Вас ожидает интересное событие — концерт с участием Уральского академического филармонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса. В программе звучат произведения знаменитого композитора Эдварда Грига, который оставил значительное наследие в классической музыке.

Избранные произведения

Концерт включает:

Викторова. «Норвегия»

Григ. Концерт для фортепиано с оркестром

Григ. Сюита № 1 из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Григ. Сюита № 2 из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Не упустите возможность насладиться не только известными произведениями, но и услышать интерпретации, которые добавят новые оттенки в восприятие музыки Грига.

Талантливые исполнители

В концерте принимает участие лауреат III премии XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского — Станислав Корчагин, который исполняет партию фортепиано. Его мастерство и понимание материала позволят окунуться в богатый музыкальный мир Грига.

Погрузитесь в свет, зажжённый Эдвардом Григом, который отражается в бесконечных зеркалах времени и преломляется в гранях творчества современных композиторов.

Не пропустите этот уникальный концерт, который позволит вам взглянуть на норвежское музыкальное наследие с новой стороны!