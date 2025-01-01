Пер Гюнт. Музыкальный спектакль с песочной анимацией

Музыкально-литературная композиция «Пер Гюнт» в исполнении Санкт-Петербургского камерного оркестра «Constanta»

Знаменитая история «Пер Гюнт» погружает зрителей в атмосферу норвежских фьордов, мифов и легенд. Сюита Грига, созданная по мотивам драмы Генрика Ибсена, завоевала сердца зрителей по всему миру. Музыкальные номера, такие как «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля» и «Песня Сольвейг», передают всю гамму эмоций и внутренние конфликты главного героя.

Детали спектакля

Музыкально-литературную композицию представят:

Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta»

Художественный руководитель и дирижёр Константин Суменков

Актриса театра и кино Вера Зощенко

Впервые в рамках спектакля зрители смогут увидеть уникальную песочную анимацию, создаваемую мастерицей Марией Баечни. На глазах у публики будут оживать образы величественной норвежской природы, сказочные персонажи, а также смелый Пер Гюнт и пленительная Сольвейг.

Интересные факты

Сюита «Пер Гюнт» написана в 1865 году и с тех пор стала неотъемлемой частью классического репертуара. Музыка Грига не только иллюстрирует сюжет, но и позволяет глубже понять внутренний мир персонажей. Эта работа стала одной из самых популярных в мировой музыкальной культуре.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального события!