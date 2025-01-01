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Пер Гюнт. Музыкальный спектакль с песочной анимацией
Киноафиша Пер Гюнт. Музыкальный спектакль с песочной анимацией

Пер Гюнт. Музыкальный спектакль с песочной анимацией

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкально-литературная композиция «Пер Гюнт» в исполнении Санкт-Петербургского камерного оркестра «Constanta»

Знаменитая история «Пер Гюнт» погружает зрителей в атмосферу норвежских фьордов, мифов и легенд. Сюита Грига, созданная по мотивам драмы Генрика Ибсена, завоевала сердца зрителей по всему миру. Музыкальные номера, такие как «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля» и «Песня Сольвейг», передают всю гамму эмоций и внутренние конфликты главного героя.

Детали спектакля

Музыкально-литературную композицию представят:

  • Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta»
  • Художественный руководитель и дирижёр Константин Суменков
  • Актриса театра и кино Вера Зощенко

Впервые в рамках спектакля зрители смогут увидеть уникальную песочную анимацию, создаваемую мастерицей Марией Баечни. На глазах у публики будут оживать образы величественной норвежской природы, сказочные персонажи, а также смелый Пер Гюнт и пленительная Сольвейг.

Интересные факты

Сюита «Пер Гюнт» написана в 1865 году и с тех пор стала неотъемлемой частью классического репертуара. Музыка Грига не только иллюстрирует сюжет, но и позволяет глубже понять внутренний мир персонажей. Эта работа стала одной из самых популярных в мировой музыкальной культуре.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
18:00 от 440 ₽

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