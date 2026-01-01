Спектакль Пер Гюнт. Музыкальный спектакль для органа и солистов

Сказочная симфония в спектакле «Пер Гюнт»

Волшебный мир музыки и драмы оживет на концерте, где переплетаются сила слова, магия голоса и величие органного звучания. На сцене прозвучит знаменитая сюита Грига в интерпретации Елизаветы Панченко, которая задаст тон атмосферным северным пейзажам, таинственным приключениям и внутренней драме главного героя.

Партия сопрано будет исполнена Анастасией Васильевой, солисткой Государственной Филармонии для детей и молодёжи. Драматические актеры Анна Михеева и Александр Блинов проведут слушателей через сюжет Ибсена, превращая концерт в художественный спектакль. Это создаст уникальное сочетание музыки и художественного слова, которое дополнят видеоиллюстрации живописи романтиков-норвежцев XIX века.

Исполнители

В программе примут участие:

Елизавета Панченко (орган)

Анастасия Васильева (сопрано)

Анна Михеева (актриса)

Александр Блинов (актер)

Программа

В центре внимания - музыкальные произведения:

Эдвард Григ – «Пер Гюнт»

Генрик Ибсен – «Пер Гюнт»

Этот спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни, соединяя классическую музыку и драму в единую целостную картину.