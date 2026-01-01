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Пер Гюнт. Музыкальный спектакль для органа и солистов
Киноафиша Пер Гюнт. Музыкальный спектакль для органа и солистов

Спектакль Пер Гюнт. Музыкальный спектакль для органа и солистов

6+
Возраст 6+

О спектакле

Сказочная симфония в спектакле «Пер Гюнт»

Волшебный мир музыки и драмы оживет на концерте, где переплетаются сила слова, магия голоса и величие органного звучания. На сцене прозвучит знаменитая сюита Грига в интерпретации Елизаветы Панченко, которая задаст тон атмосферным северным пейзажам, таинственным приключениям и внутренней драме главного героя.

Партия сопрано будет исполнена Анастасией Васильевой, солисткой Государственной Филармонии для детей и молодёжи. Драматические актеры Анна Михеева и Александр Блинов проведут слушателей через сюжет Ибсена, превращая концерт в художественный спектакль. Это создаст уникальное сочетание музыки и художественного слова, которое дополнят видеоиллюстрации живописи романтиков-норвежцев XIX века.

Исполнители

В программе примут участие:

  • Елизавета Панченко (орган)
  • Анастасия Васильева (сопрано)
  • Анна Михеева (актриса)
  • Александр Блинов (актер)

Программа

В центре внимания - музыкальные произведения:

  • Эдвард Григ – «Пер Гюнт»
  • Генрик Ибсен – «Пер Гюнт»

Этот спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни, соединяя классическую музыку и драму в единую целостную картину.

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