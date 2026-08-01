«Пер Гюнт» и «Времена года». Органный вечер в соборе при свечах

Англиканский собор Святого Андрея в Москве приглашает вас на органный вечер, который обещает стать настоящим музыкальным событием. В программе прозвучат знаменитые произведения Эдварда Грига и Антонио Вивальди — «Пер Гюнт» и «Времена года».
Концерт включает в себя такие известные части, как «Утро» и «В пещере горного короля» из сюиты Грига, а также «Весна» и «Зима» из цикла Вивальди. Формат мероприятия подчеркивает камерность и уникальную акустику храма, что понравится любителям классической музыки и романтической атмосферы.
В этой программе два узнаваемых музыкальных произведения — северная поэзия Грига, с её горными пейзажами и сказочными существами, рядом со средиземноморским буйством красок Вивальди, рисующим летний зной, птичьи переклички и стремительные грозы.
«Пер Гюнт» и «Времена года» — это музыка, знакомая многим. Эти произведения живут в слушательской памяти поколений и узнаются с первых тактов.
Программа может быть изменена.
Концерт будет исполняться лауреатами международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).
Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!