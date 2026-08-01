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«Пер Гюнт» и «Времена года». Органный вечер в соборе при свечах
Билеты от 800₽
Киноафиша «Пер Гюнт» и «Времена года». Органный вечер в соборе при свечах

«Пер Гюнт» и «Времена года». Органный вечер в соборе при свечах

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Органный вечер при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

Англиканский собор Святого Андрея в Москве приглашает вас на органный вечер, который обещает стать настоящим музыкальным событием. В программе прозвучат знаменитые произведения Эдварда Грига и Антонио Вивальди — «Пер Гюнт» и «Времена года».

Концерт включает в себя такие известные части, как «Утро» и «В пещере горного короля» из сюиты Грига, а также «Весна» и «Зима» из цикла Вивальди. Формат мероприятия подчеркивает камерность и уникальную акустику храма, что понравится любителям классической музыки и романтической атмосферы.

Музыкальные шедевры

В этой программе два узнаваемых музыкальных произведения — северная поэзия Грига, с её горными пейзажами и сказочными существами, рядом со средиземноморским буйством красок Вивальди, рисующим летний зной, птичьи переклички и стремительные грозы.

«Пер Гюнт» и «Времена года» — это музыка, знакомая многим. Эти произведения живут в слушательской памяти поколений и узнаются с первых тактов.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор, BWV 565
  • Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт»:
    • Утро
    • Смерть Озе
    • Танец Анитры
    • В пещере горного короля
    • Песня Сольвейг
  • А. Вивальди. «Весна» и «Лето» из цикла «Времена года»
  • П. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»

Программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт будет исполняться лауреатами международных конкурсов:

  • Анастасия Быкова (орган)
  • Виктория Тульская (скрипка)

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт «Пер Гюнт» и «Времена года». Органный вечер в соборе при свечах

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Август
17 августа понедельник
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

Фотографии

«Пер Гюнт» и «Времена года». Органный вечер в соборе при свечах

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