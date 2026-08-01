«Пер Гюнт» и «Времена года». Органный вечер в соборе при свечах

Органный вечер при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

Англиканский собор Святого Андрея в Москве приглашает вас на органный вечер, который обещает стать настоящим музыкальным событием. В программе прозвучат знаменитые произведения Эдварда Грига и Антонио Вивальди — «Пер Гюнт» и «Времена года».

Концерт включает в себя такие известные части, как «Утро» и «В пещере горного короля» из сюиты Грига, а также «Весна» и «Зима» из цикла Вивальди. Формат мероприятия подчеркивает камерность и уникальную акустику храма, что понравится любителям классической музыки и романтической атмосферы.

Музыкальные шедевры

В этой программе два узнаваемых музыкальных произведения — северная поэзия Грига, с её горными пейзажами и сказочными существами, рядом со средиземноморским буйством красок Вивальди, рисующим летний зной, птичьи переклички и стремительные грозы.

«Пер Гюнт» и «Времена года» — это музыка, знакомая многим. Эти произведения живут в слушательской памяти поколений и узнаются с первых тактов.

Программа концерта

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор, BWV 565

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт»: Утро Смерть Озе Танец Анитры В пещере горного короля Песня Сольвейг

А. Вивальди. «Весна» и «Лето» из цикла «Времена года»

П. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»

Программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт будет исполняться лауреатами международных конкурсов:

Анастасия Быкова (орган)

Виктория Тульская (скрипка)

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!