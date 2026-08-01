«Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

Музыка, трогающая сердце: Григ и Вивальди в Дворце царя Алексея Михайловича

Приглашаем вас на уникальный музыкальный концерт, в котором соединятся два известных мира классической музыки. Северная поэзия Эдварда Грига с его шедевром «Пер Гюнт» встретится с ярким средиземноморским настроением Антонио Вивальди и его цикла «Времена года». Это произведения, которые знакомы каждому и запоминаются с первых нот.

Программа вечера

Вас ждут произведения, которые погружают в атмосферу природы и эмоций:

Э. Григ — Сюита «Пер Гюнт»: Утро Смерть Озера Танец Анитры В пещере горного короля Песня Сольвейг

А. Вивальди — «Весна» и «Лето» из цикла «Времена года»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Игорь Гольденберг (орган)

Марина Шиганова (скрипка)

Продолжительность и место проведения

Концерт длится 60 минут без антракта. Мы рады приветствовать вас в Дворце царя Алексея Михайловича, расположенном в музее-заповеднике «Коломенское». Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Обратите внимание: программа может быть изменена.