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«Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша «Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

«Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыка, трогающая сердце: Григ и Вивальди в Дворце царя Алексея Михайловича

Приглашаем вас на уникальный музыкальный концерт, в котором соединятся два известных мира классической музыки. Северная поэзия Эдварда Грига с его шедевром «Пер Гюнт» встретится с ярким средиземноморским настроением Антонио Вивальди и его цикла «Времена года». Это произведения, которые знакомы каждому и запоминаются с первых нот.

Программа вечера

Вас ждут произведения, которые погружают в атмосферу природы и эмоций:

  • Э. Григ — Сюита «Пер Гюнт»:
    • Утро
    • Смерть Озера
    • Танец Анитры
    • В пещере горного короля
    • Песня Сольвейг
  • А. Вивальди — «Весна» и «Лето» из цикла «Времена года»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Игорь Гольденберг (орган)
  • Марина Шиганова (скрипка)

Продолжительность и место проведения

Концерт длится 60 минут без антракта. Мы рады приветствовать вас в Дворце царя Алексея Михайловича, расположенном в музее-заповеднике «Коломенское». Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Обратите внимание: программа может быть изменена.

Купить билет на концерт «Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

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Август
Октябрь
22 августа суббота
15:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 1000 ₽
15:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1000 ₽
24 октября суббота
16:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 1000 ₽
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1000 ₽

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