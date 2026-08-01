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«Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах
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Киноафиша «Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

«Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Органные вечера при свечах в Коломенском

В Дворце царя Алексея Михайловича пройдет уникальный концерт, в программе которого звучит музыка Грига и Вивальди. Эти шедевры классической музыки исполнят лауреаты международных конкурсов Игорь Гольденберг (орган) и Марина Шиганова (скрипка).

Концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки. Северная поэзия Грига, полная горных пейзажей и сказочных существ, встретится с яркими и насыщенными мелодиями Вивальди, рисующими картины средиземноморского лета.

Программа концерта

В ходе вечера вас ожидают знакомые композиции:

  • Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт»:
    • Утро
    • Смерть Озе
    • Танец Анитры
    • В пещере горного короля
    • Песня Сольвейг
  • А. Вивальди. «Весна» и «Лето» из цикла «Времена года»

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта.

Место проведения

Концерт пройдет в уютной атмосфере Музея-заповедника «Коломенское», в Театральной Хоромине Дворца царя Алексея Михайловича. Это чудесное пространство добавляет особое очарование к вечеру.

Купить билет на концерт «Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

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Август
Октябрь
22 августа суббота
15:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 октября суббота
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

Фотографии

«Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах «Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

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