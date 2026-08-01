«Пер Гюнт» и «Времена года». Органные вечера в Коломенском при свечах

В Дворце царя Алексея Михайловича пройдет уникальный концерт, в программе которого звучит музыка Грига и Вивальди. Эти шедевры классической музыки исполнят лауреаты международных конкурсов Игорь Гольденберг (орган) и Марина Шиганова (скрипка).
Концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки. Северная поэзия Грига, полная горных пейзажей и сказочных существ, встретится с яркими и насыщенными мелодиями Вивальди, рисующими картины средиземноморского лета.
В ходе вечера вас ожидают знакомые композиции:
Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта.
Концерт пройдет в уютной атмосфере Музея-заповедника «Коломенское», в Театральной Хоромине Дворца царя Алексея Михайловича. Это чудесное пространство добавляет особое очарование к вечеру.