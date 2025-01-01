Пьер Эдель (Pierre Edel). Вечер. Свечи. Париж

Концерт Пьера Эделя: Золотые хиты французского шансона

Приглашаем вас на незабываемый романтический вечер, который перенесет вас во Францию! Пьер Эдель, французский певец с уникальным тембром и впечатляющим вокальным диапазоном, порадует зрителей золотыми хитами шансона. В программе концерта – легендарные песни из мюзикла «Нотр-Дам де-Пари» и хиты таких исполнителей, как Селин Дион, Лара Фабиан, Эдит Пиаф и Шарль Азнавур.

Волшебство музыки и атмосфера

Концерт пройдет в сопровождении струнного квартета и рояля, создавая атмосферу уюта и романтики. Особое внимание зрителей привлечет культовая композиция «Voyage, Voyage» от Desireless, исполненная Пьером в его неповторимой интерпретации. Эта песня, вошедшая в историю и завоевавшая сердца слушателей, уже 38 лет остается на пике популярности.

Пьер Эдель: талант и достижения

Пьер Эдель — единственный четырёхкратный участник шоу «Голос» в четырех странах. В его багаже более ста концертов по всему миру, а также сотрудничество с известными артистами, такими как Garou, Kylie Minogue и Phil Spalding. Его работы с музыкантами всемирно известных групп, таких как «Ария» и «Кипелов», добавляют дополнительный блеск его карьере.

Не пропустите!

Концерт состоится на сцене Филармонии в Махачкале. Более 80 миллионов просмотров на YouTube подтверждают, что творчество Пьера Эделя находит отклик в сердцах зрителей. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!