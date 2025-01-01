Меню
Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимовна Длинныйчулок
Киноафиша Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимовна Длинныйчулок

Спектакль Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимовна Длинныйчулок

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 6+
Режиссер Иван Рябенко
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
О спектакле

Премьера! Фантазия по мотивам произведений Астрид Линдгрен, Владимира Дашкевича и Юлия Кима

Давным-давно композитор Владимир Дашкевич и поэт Юлий Ким создали мюзикл на основе книг шведской писательницы Астрид Линдгрен о необычной девочке с удивительным именем — Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимовна Длинныйчулок. Режиссер Иван Рябенко существенно изменил подход к данной истории, создав спектакль для зрителей всех возрастов.

Мир Пеппи

Несмотря на свой юный возраст, Пеппи обладает невероятной силой и множеством идей. Она — выдумщица с безграничной фантазией, которая верит в чудеса. Пеппи преображает жизнь вокруг себя так, чтобы не только дети, но и взрослые увидели, как прекрасно это разнообразный мир. Ее история помогает вернуть каждого в волшебный мир детства, наполненный яркими красками.

Исторический контекст

Первый рассказ о Пеппи Лангструмп, написанный Линдгрен для своей дочери, был опубликован в 1945 году. В 1968 году повесть вышла в Советском Союзе в переводе Лилианы Лунгиной, которая адаптировала шведскую фамилию, и так появилась Пеппи Длинныйчулок.

Спектакль в Театре музыки и поэзии

Спектакль о Пеппи в Театре музыки и поэзии появился не случайно. В 1984 году мюзикл Владимира Дашкевича и Юлия Кима был записан на радио, где роль Пеппи исполнила известная певица Елена Антоновна Камбурова. Она же спела за Елизавету Никищихину в экранизации мюзикла.

Премьера спектакля

Премьера данного спектакля состоится 15 ноября 2025 года. Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения!

Январь
4 января воскресенье
16:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 4000 ₽
5 января понедельник
16:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2000 ₽

