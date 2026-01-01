Оповещения от Киноафиши
Пеппи
Билеты от 800₽
Спектакль Пеппи

Постановка
Театр мимики и жеста 6+
Продолжительность 105 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Семейный спектакль «Пеппи» в театре мимики и жеста

Юмористический спектакль «Пеппи» основан на знаменитой повести Астрид Линдгрен. В центре сюжета — приключения отважной и доброй девочки Пеппи Длинныйчулок. Организатором выступает Театр Мимики и Жеста, который славится своими яркими и запоминающимися постановками.

Спектакль наполнен музыкой, танцами и пантомимой. Эта комбинация делает его интересным для всей семьи и подарит незабываемые эмоции. Старшему поколению он напомнит о любимой истории из детства, а детям от 6 лет откроет мир необыкновенных приключений Пеппи.

Актуальная история для нового поколения

Хотя «Пеппи» в первую очередь предназначен для детей и подростков, его красочное представление дарит удовольствие не только юным зрителям. Взрослые также смогут насладиться знакомыми мотивами и переживаниями, ведь щедрая душа и горячая голова Пеппи придают жизни яркие краски и превращают серую реальность в настоящий цирк.

Приглашаем на семейный отдых

Приходите на наш новый спектакль вместе с папой и мамой, дедушкой и бабушкой! Визит в театр — это отличный способ провести время вместе в выходные или в дни каникул. Не упустите возможность увидеть это увлекательное шоу!

Купить билет на спектакль Пеппи

Май
16 мая суббота
12:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 800 ₽

Фотографии

Пеппи Пеппи Пеппи Пеппи Пеппи Пеппи Пеппи Пеппи

