Пеппи, или Не такая, как все
Киноафиша Пеппи, или Не такая, как все

Спектакль Пеппи, или Не такая, как все

Постановка
Театр «Драм. Площадка» 6+
Возраст 6+

О спектакле

Приключения Пеппи Длинныйчулок на сцене Театра «Драм. Площадка»

Театр «Драм. Площадка» готов представить зрителям новый спектакль по мотивам знаменитой повести Астрид Линдгрен о Пеппи Длинныйчулок. Этот уникальный персонаж — рыжая девочка, она не похожа ни на кого другого.

О персонаже

Пеппи известна своей силой и независимостью. Она умело сочетает в себе честность и благородство, а также обладает невероятной щедростью. В её мире нет ограничений: смеяться, когда грустно, ходить по улице вниз головой и громко петь песни — это лишь часть её удивительных приключений. Один из главных уроков, который она транслирует, — важность доброты и оптимизма.

Для кого этот спектакль

Спектакль станет настоящим открытием для зрителей, ценящих истории о дружбе, свободе и радости детства. Он позволит заново открыть для себя мир Пеппи и вдохновит зрителей на новые свершения.

Что ожидать

В этом спектакле можно будет встретить яркие костюмы, запоминающуюся музыку и увлекательные сценические решения. Поставленный с любовью и вниманием к деталям, он обещает стать одним из самых ожидаемых событий сезона.

Не упустите шанс увидеть захватывающую историю о Пеппи Длинныйчулок на сцене Театра «Драм. Площадка»!

Купить билет на спектакль Пеппи, или Не такая, как все

Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
14:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 500 ₽
6 января вторник
14:00
Театр «Драм. Площадка» Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.12, лит. А
от 500 ₽

Фотографии

Пеппи, или Не такая, как все Пеппи, или Не такая, как все Пеппи, или Не такая, как все Пеппи, или Не такая, как все

