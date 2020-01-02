Меню
Пеппи Длинныйчулок
Киноафиша Пеппи Длинныйчулок

Спектакль Пеппи Длинныйчулок

6+
Режиссер Анастасия Удалова
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок»

Приглашаем вас и ваших детей в удивительный мир музыкального спектакля «Пеппи Длинныйчулок». Это уникальное шоу, которое перенесет зрителей в мир детства, наполненный радостью и озорством.

Зажигательные танцы и акробатические трюки

Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи. В нем вас ждут зажигательные танцы и впечатляющие акробатические трюки, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Почувствуйте магию детства

Главная героиня, веселая девочка с рыжими волосами, меняет мир вокруг себя, окрашивая серые будни яркими цветами. Она учит нас верить в чудеса и показывает, что даже самые простые вещи могут стать волшебными, если смотреть на них с детской искренностью.

Не пропустите!

Этот музыкальный спектакль станет отличной возможностью провести время с семьей и насладиться атмосферой праздника. Не упустите шанс окунуться в мир Пеппи и открыть для себя магию театра!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
18:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
18:00 от 800 ₽

