Спектакль Пеппи Длинныйчулок

Пеппи Длинныйчулок — захватывающая постановка о приключениях и независимости!

В спектакле «Пеппи Длинныйчулок» зрители смогут погрузиться в мир самой весёлой и дерзкой девочки, которая не признаёт никаких правил и всегда находит выход из самых сложных ситуаций. Пеппи — это не просто девочка с косичками, это настоящий символ свободы и независимости, которая уверенно шагает по жизни, несмотря на все трудности.

О чём спектакль?

Пеппи, «самая сильная девочка в мире», ведёт независимый образ жизни. Её мать умерла вскоре после рождения, а отец пропал без вести в море, оставив её с огромным чемоданом золотых монет, за которым охотятся злодеи. Пеппи окружена верными друзьями — её лошадью и обезьянкой, а также соседями Томми и Анникой, которые, хоть и не разделяют всех её поступков, тем не менее обожают её за её доброту, смелость и жизнерадостность.

Однако её жизнь не обходится без приключений и проблем. За Пеппи охотятся полицейские, а также председатель комиссии по делам несовершеннолетних фру Прюсселиус, которая решительно настроена отправить девочку в детский дом.

Кто на сцене?

Спектакль ставят студенты 3 курса специализации «Артист драматического театра и кино», мастерская М.А. Шелевер. Это свежий и энергичный взгляд на классическую историю, наполненный молодым задором и творческим поиском.

Не упустите шанс стать частью невероятных приключений!

Пеппи будет встречать вас на сцене с её озорными проделками, весёлыми шутками и яркими персонажами. Спектакль подарит вам море позитива и смеха, а также покажет, как важно оставаться верным себе, несмотря на любые препятствия.