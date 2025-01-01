Меню
Пеппи Длинныйчулок
Пеппи Длинныйчулок

Спектакль Пеппи Длинныйчулок

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новый спектакль о Пеппи Длинныйчулок в Национальном Молодежном театре Башкортостана

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится яркий спектакль, основанный на истории о Пеппи Длинныйчулок. Это озорная героиня станет центром весёлой и увлекательной постановки, которая понравится всем любителям необычных персонажей и захватывающих историй.

Знакомство с героиней

Кто не знает Пеппи Длинныйчулок? Эта рыжая бестия с огромными ботинками, озорной мордашкой и хитрыми глазками известна по всему миру. За её добрым сердцем и щедрой душой стоит множество захватывающих приключений, которые ждут зрителей в спектакле.

Приглашение в мир фантазии

Наша весёлая, бесшабашная фантазерка приглашает всех ребят в мир фантазии и забавных приключений. Для детей и взрослых это возможность не только повеселиться, но и вспомнить о том, как важно позволять себе мечтать и фантазировать.

Не упустите шанс увидеть любимую героиню на сцене! Спектакль обещает быть ярким и незабываемым, а элементы театрального искусства сделают представление ещё более увлекательным.

Декабрь
Январь
16 декабря вторник
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽
30 января пятница
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 300 ₽

Пеппи Длинныйчулок

