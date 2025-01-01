Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пеппи Длинныйчулок
Киноафиша Пеппи Длинныйчулок

Спектакль Пеппи Длинныйчулок

Постановка
Театр на Литейном 0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Веселый спектакль для всей семьи

Театр на Литейном приглашает вас на захватывающее детское представление по мотивам повести Астрид Линдгрен — «Пеппи Длинныйчулок». Это веселая и увлекательная история о фантазерке, хулиганке и одновременно дерзкой девочке, которая ждет встречи с самым дорогим и близким человеком — своим отцом, возвращающимся из дальнего плавания.

Знакомство с Пеппи

Главная героиня спектакля — Пеппи, которая никогда не дает скучать своим зрителям. Она всегда готова подарить радость, веселье и смех. Эта удивительная история приворожила несколько поколений зрителей. Теперь те дети, которые когда-то с восторгом смотрели спектакль, приводят на него своих детей.

Специальные моменты спектакля

Спектакль наполнен яркими моментами и забавными ситуациями, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Пеппи с ее озорными выходками и неповторимым стилем жизни помогает зрителям узнать о важности дружбы, смелости и верности своим мечтам.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть эту классическую историю на сцене! «Пеппи Длинныйчулок» — это не только развлечение, но и возможность погрузиться в волшебный мир детства. Билеты уже в продаже, поспешите, чтобы занять лучшие места!

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Полина Воронова
Дарина Одинцова
Игорь Ключников
Павел Путрик
Ольга Иванова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
12:00 от 700 ₽

Фотографии

Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок Пеппи Длинныйчулок

В ближайшие дни

Перформанс с актером «Хищник»
16+
Перформанс Иммерсивный
Перформанс с актером «Хищник»
22 ноября в 15:20 «Взаперти» в Соляном
от 8400 ₽
Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
16+
Интерактивный Иммерсивный
Город Достоевского. 730 шагов с Родионом Раскольниковым
20 сентября в 13:00 Дом Достоевского
от 1199 ₽
Квест «Ограбление Казино»
12+
Иммерсивный
Квест «Ограбление Казино»
21 октября в 15:00 «Взаперти» на Гороховой
от 5600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше