Спектакль Пеппи Длинный чулок

Музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок» в капелле Санкт-Петербурга

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится волшебный спектакль по мотивам известной повести Астрид Линдгрен, в сопровождении музыки Георгия Федорова. Главную роль исполняет актриса Анастасия Лазарева.

История о чудесной девочке

В шведском городке на вилле «Курица» живет удивительная девочка Пеппи. Вместе с ней обитают мартышка и лошадь. Пеппи отличается невероятной силой, умеет ходить вниз головой и попадает в запутанные и забавные приключения. Ее жизнь полна ярких событий и неожиданных поворотов.

Музыка и исполнение

Спектакль создаст атмосферу необыкновенного мира, где буйная фантазия и искренность становятся основой взаимодействия между героями. «Оркестр 1703» подведет натолкнет зрителей на размышления о важности надежных друзей, готовых прийти на помощь в любой ситуации.

Не упустите шанс окунуться в мир Пеппи, где доброе сердце открывает двери во множеством удивительных историй!