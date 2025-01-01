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Киноафиша Pepel Nahudi

Pepel Nahudi

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Pepel Nahudi в рамках тура Gargona Music

Театральные зрители и любители музыки, не пропустите уникальную возможность посетить сольный концерт Pepel Nahudi! В рамках тура Gargona Music вас ждёт захватывающее музыкальное путешествие.

Программа концерта

На концерте вы сможете насладиться как новыми треками с последнего релиза, так и полюбившимися хитами. В репертуаре Pepel Nahudi звучат такие композиции, как:

  • «Заново завоевать»
  • «One Call»
  • «Архангелы»
  • «Huyomayo»

Каждая песня наполнена глубокими эмоциями и уникальным звучанием, что делает концерт незабываемым событием.

Билеты и информация

Обратите внимание, что в продаже осталась самая дешевая партия билетов. Не упустите возможность приобрести их по низкой цене, так как планируется подорожание. Рекомендуем не откладывать покупку!

Приходите насладиться музыкой и атмосферой живого выступления Pepel Nahudi. Это будет вечер, который оставит яркие впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 15 сентября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
18:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 25 сентября
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
18:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 3 октября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
18:00 от 1000 ₽
Пермь, 4 октября
Radius Concert Hall Пермь, Уральская, 85, ТРК «Горный Хрусталь», 3 этаж
18:00 от 500 ₽
Челябинск, 15 октября
Галактика развлечений Челябинск, Комсомольский просп., 16
18:00 от 1000 ₽
Уфа, 16 октября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
18:00 от 1000 ₽
Самара, 24 октября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
18:00 от 1000 ₽
Рязань, 30 октября
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
18:00 от 800 ₽

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