Сольный концерт Pepel Nahudi в рамках тура Gargona Music

Театральные зрители и любители музыки, не пропустите уникальную возможность посетить сольный концерт Pepel Nahudi! В рамках тура Gargona Music вас ждёт захватывающее музыкальное путешествие.

Программа концерта

На концерте вы сможете насладиться как новыми треками с последнего релиза, так и полюбившимися хитами. В репертуаре Pepel Nahudi звучат такие композиции, как:

«Заново завоевать»

«One Call»

«Архангелы»

«Huyomayo»

Каждая песня наполнена глубокими эмоциями и уникальным звучанием, что делает концерт незабываемым событием.

Билеты и информация

Обратите внимание, что в продаже осталась самая дешевая партия билетов. Не упустите возможность приобрести их по низкой цене, так как планируется подорожание. Рекомендуем не откладывать покупку!

Приходите насладиться музыкой и атмосферой живого выступления Pepel Nahudi. Это будет вечер, который оставит яркие впечатления!