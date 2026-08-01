Pepel Nahudi. Большой летний концерт под открытым небом

Pepel Nahudi впервые выйдет на открытую летнюю сцену с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Это будет особенное событие: без клаб-шоу и коллабораций, только артиста и его музыку в гармонии с публикой.
В программу концерта войдут новые треки и уже полюбившиеся хиты: EDM, ONE CALL, SANTA MARIA и другие. В свои 24 года Pepel Nahudi зарекомендовал себя как опытный артист с уникальным и узнаваемым звучанием. Его живая подача, наработанная во время туров по России и крупных выступлений в столице, обещает порадовать зрителей.
Концерт пройдет на сцене МУЗ ПОРТ, самой морской площадке Санкт-Петербурга, расположенной рядом с Севкабель Портом. Участников ждут живописные виды на воду, бары и авторский стрит-фуд, что создаст незабываемую атмосферу.
Не упустите возможность стать частью этого яркого события, которое останется в памяти на долгие холодные вечера!