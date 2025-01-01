Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пенорожденная. Петрушевская
Киноафиша Пенорожденная. Петрушевская

Спектакль Пенорожденная. Петрушевская

Постановка
Театр современной драматургии 16+
Возраст 16+

О спектакле

Мастерская Артема Данина представляет спектакль «Пенорожденная. Петрушевская»

Это захватывающее представление основано на сказке Людмилы Петрушевской «Елена Прекрасная» и приглашает зрителей погрузиться в мир гротеска и иронии.

О спектакле

В данном спектакле волшебство, философские размышления и яркие характеры собираются воедино. Это современная интерпретация сказочной темы, в которой героиня – не идеализированная красавица, а живая женщина с сомнениями, страхами и жаждой свободы. Через игру с традиционными сюжетами и неожиданными поворотами зрители оказываются в атмосфере сказки, наполненной современными смыслами и эмоциями.

Создатели спектакля

  • Автор: Людмила Петрушевская
  • Режиссер: Артем Данин
  • Помощник режиссера: Анастасия Черкасова
  • Педагог по танцам: Анастасия Черкасова
  • Художник по свету: Владислав Пельд
  • Звукорежиссеры: Таисия Финягина, Артем Синихчанц

В ролях

  • Анастасия Черкасова
  • Линда Воронкова
  • Екатерина Ялфимова
  • Ксения Паршина
  • Неля Валиева
  • Анастасия Назарова
  • Валерия Квашенова

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая сочетает в себе современные темы и классическую сказку в новом свете.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше