Это захватывающее представление основано на сказке Людмилы Петрушевской «Елена Прекрасная» и приглашает зрителей погрузиться в мир гротеска и иронии.
В данном спектакле волшебство, философские размышления и яркие характеры собираются воедино. Это современная интерпретация сказочной темы, в которой героиня – не идеализированная красавица, а живая женщина с сомнениями, страхами и жаждой свободы. Через игру с традиционными сюжетами и неожиданными поворотами зрители оказываются в атмосфере сказки, наполненной современными смыслами и эмоциями.
Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая сочетает в себе современные темы и классическую сказку в новом свете.