Мастерская Артема Данина представляет спектакль «Пенорожденная. Петрушевская»

Это захватывающее представление основано на сказке Людмилы Петрушевской «Елена Прекрасная» и приглашает зрителей погрузиться в мир гротеска и иронии.

О спектакле

В данном спектакле волшебство, философские размышления и яркие характеры собираются воедино. Это современная интерпретация сказочной темы, в которой героиня – не идеализированная красавица, а живая женщина с сомнениями, страхами и жаждой свободы. Через игру с традиционными сюжетами и неожиданными поворотами зрители оказываются в атмосфере сказки, наполненной современными смыслами и эмоциями.

Создатели спектакля

Автор: Людмила Петрушевская

Людмила Петрушевская Режиссер: Артем Данин

Артем Данин Помощник режиссера: Анастасия Черкасова

Анастасия Черкасова Педагог по танцам: Анастасия Черкасова

Анастасия Черкасова Художник по свету: Владислав Пельд

Владислав Пельд Звукорежиссеры: Таисия Финягина, Артем Синихчанц

В ролях

Анастасия Черкасова

Линда Воронкова

Екатерина Ялфимова

Ксения Паршина

Неля Валиева

Анастасия Назарова

Валерия Квашенова

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая сочетает в себе современные темы и классическую сказку в новом свете.