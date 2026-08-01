Спектакль «Пенелопа» в театре «Мастерская»

В Санкт-Петербургском государственном театре «Мастерская» состоится показ спектакля по рассказу Андрея Битова «Пенелопа». Написанный в 60-е годы, этот рассказ стал одним из шедевров русской прозы XX века.

Главный герой, Лобышев, ожидает своей зарплаты и решает провести время, прогуливаясь по Петербургу (в оригинале — по Ленинграду). В темной подворотне он встречает девушку и почти влюбляется в нее. Однако, выйдя на свет, он сталкивается с грустной реальностью: девушка не соответствует его ожиданиям — она эксцентрична, некрасива и странно одета.

Лобышев испытывает смущение и стыд, останавливаясь мыслью, что его видят с «малопривлекательным субъектом». Стремясь избавиться от этой знакомой, он лишь позже осознает, что стал жертвой обывательских стереотипов и живет с оглядкой на других.

Режиссер Григорий Козлов создает спектакль, в котором исследует феномен современного мужчини, зажатого в рамках ложных ценностей и подделок. Это человек, ориентированный на успех и глянец, который не способен к самостоятельному выбору и лишен внутренней свободы.

Спектакль «Пенелопа» будет интересен всем, кто размышляет о свободе выбора и влиянии общественного мнения. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и актуальную постановку!