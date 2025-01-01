Спектакль «Пенелопа» в Театре им. Ермоловой

Театр им. Ермоловой представляет новый спектакль «Пенелопа», созданный по пьесе Симона Абкаряна. Этот талантливый автор и режиссер – известный французский актер армянского происхождения, который с 1985 года был частью труппы «Театр дю Солей» под руководством Ариан Мнушкиной. Его работы отмечены участием в театральных проектах таких мастеров, как Питер Брук и Саймон Макберни. Симон Абкарян также является лауреатом престижной театральной премии «Мольер».

О спектакле

В главной роли зрители смогут увидеть заслуженную артистку Армении, любимицу российской публики Нарине Григорян. В греческой мифологии имя Пенелопа символизирует силу женского характера и верность. Пьеса Абкаряна предлагает новый, нетривиальный взгляд на судьбу Пенелопы – супруги Одиссея и матери Телемаха, одной из ключевых фигур поэмы Гомера «Одиссея».

Интересные факты

В интерпретации Абкаряна Пенелопа, или Динах, – это не просто образ преданности. Она представляет собой верность нравственным ценностям своего мира: семье, корням и праву человека оставаться самим собой. Этот подход открывает новые грани известной истории и позволяет зрителям по-новому взглянуть на классические мифы.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает стать настоящим событием театрального сезона!