Трагедия распада семьи по пьесе Августа Стриндберга

В основе спектакля — «камерная» пьеса Августа Стриндберга, написанная для интимного театра в Стокгольме, существовавшего с 1907 по 1910 год. Главные герои пьесы — мать и двое детей, которые добровольно оказались в пустом, лишенном любви фамильном особняке, запертые в ожидании разрешения вопросов с наследством умершего отца.

Жестокое противостояние и борьба за наследство

В условиях этого заточения герои вступают друг с другом в жестокую борьбу, не способные действовать в реальности, которая кажется им несправедливой. В результате дети вовлекают мать в беспощадный круговорот событий, превращая её в сакральную жертву. Постепенно родной дом охватывает огонь, и дети стоят, обнявшись, перед дверью, ведущей то ли в новый, счастливый мир, то ли в пустоту.

Сон глазами матери: история невозможности возвращения

«Пеликан» — это трагедия распада семьи, иллюстрация невозможности вернуться к истокам жизни, где человек может быть любимым и обретать настоящую красоту. Это сон, увиденный глазами матери, где разрушаются не только семейные узы, но и сама возможность человеческого сосуществования в гармонии.