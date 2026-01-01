Концерт-мистерия группы «Пелагея» в Ледовом Дворце

В Ледовом Дворце Санкт-Петербурга пройдет захватывающий концерт группы «Пелагея». Это не просто музыкальное событие, а настоящая концерт-мистерия, которая привлечет поклонников народной музыки и любителей живых шоу.

Комфортные условия для зрителей

На концерте предусмотрено несколько категорий билетов с различными условиями доступа:

Партер ABC

Сидячие места (стулья) расположены перед сценой и дают возможность посещения только зоны «Партер». Билеты обязательны для всех зрителей, независимо от возраста. Схема и номер входа будут опубликованы на сайте за три дня до концерта.

Партер

Эта категория также включает сидячие места за «Партером ABC». Дети до 6 лет могут пройти с родителями без билета, но должны сидеть на руках у сопровождающего. Обязательно наличие документа, подтверждающего возраст ребенка.

Танцпол

Танцевальная зона, расположенная в конце зала. Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет. Доступ возможен только на «Танцпол», без права входа в другие зоны.

Сектор

Билет на «Сектор» позволяет посещение только указанного сектора. Дети до 6 лет могут проходить с родителями без билета, при этом необходимо иметь документ, подтверждающий возраст.

Ложи

Ложи обеспечивают максимальный комфорт для гостей. Вместимость варьируется от 8 до 22 человек, и в некоторых случаях может быть увеличена по запросу. Каждая ложа имеет отдельный вход и все удобства для отдыха: гардероб, туалет, балкон с креслами и ресторанное обслуживание (за дополнительную плату).

При покупке билетов в Ложу целиком дети до 6 лет могут проходить без билета. При покупке мест необходимо приобретать отдельный билет на ребенка любого возраста. Доступ в Ложу возможен только по указанному билету.

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом группы «Пелагея» в одной из лучших локаций Санкт-Петербурга!