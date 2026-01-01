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Пегий пёс
Киноафиша Пегий пёс

Спектакль Пегий пёс

12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Пегий пес» по Чингизу Айтматову

В творческом пространстве «АртРазБег» пройдет спектакль на основе произведения Чингиза Айтматова. История наполнена мужеством, любовью, предательством и надеждой, а также захватывающими поворотами сюжета и яркими образами.

Спектакль исследует важный вопрос: что сильнее - неумолимая судьба или несгибаемая сила человеческого духа? Ответ на этот вечный вопрос вы сможете найти в пронзительном действии «Пегий пес».

Легенды с берегов Охотского моря оживут на сцене, рассказывая о драмах человеческих судеб. Зрителей ждут глубокие философские размышления и эмоциональные истории, способные затронуть самые тонкие струны души.

«Пегий пес» - это спектакль, который оставит неизгладимый след в вашей памяти. Не упустите возможность стать частью этой уникальной театральной постановки.

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