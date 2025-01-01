Меню
Пегий пес, бегущий краем моря
Киноафиша Пегий пес, бегущий краем моря

Спектакль Пегий пес, бегущий краем моря

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» по одноименной повести Чингиза Айтматова в Молодежном театре

Спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» основан на знаменитой повести Чингиза Айтматова. Это трогательная история о мальчике, который впервые выходит на промысел с семьёй и сталкивается с опасностью, когда туман окутывает море.

Национальный молодёжный театр

Организатором выступает Национальный молодёжный театр республики Башкортостана имени Мустая Карима. Эта постановка продолжает традиции театра, который активно ищет новые формы и темы, находя вдохновение в произведениях классиков.

Преподнесение на башкирском языке

Спектакль уникален тем, что идёт на башкирском языке с синхронным переводом на русский. Это создаёт особенную атмосферу и позволяет широкой аудитории насладиться богатством языка и культуры.

Темы и философия

«Пегий пёс» – это притча о любви и самопожертвовании, что делает её особенно привлекательной для ценителей философской драмы. Тема преодоления трудностей и важности человеческих отношений актуальна и близка каждому.

Мнение зрителей

Событие будет интересно любителям классической литературы, а также тем, кто интересуется культурными темами. Прозорливость и глубина произведений Чингиза Айтматова находят отражение в каждом акте, что обязательно найдёт отклик в сердцах зрителей.

Февраль
1 февраля воскресенье
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

