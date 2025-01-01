Меню
Пегий пес, бегущий краем моря
Киноафиша Пегий пес, бегущий краем моря

Спектакль Пегий пес, бегущий краем моря

12+
Режиссер Даниил Филиппович
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль "Пегий пёс, бегущий краем моря" в Рязанской драме

Знаменитое произведение писателя Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря» станет основой для нового спектакля, который погружает зрителей в мир человеческих ценностей и традиций. Это история о преемственности поколений, о самопожертвовании и честности по отношению к своему роду.

Сюжет

В центре сюжета — четверо мужчин из одной семьи, отправляющихся на охоту в открытое море на лодке. Однако они теряются в густом тумане, и их путешествие превращается в испытание не только на физическую выносливость, но и на моральную крепость. Изнурённые жаждой и безысходностью, трое взрослых решают оставить последнюю каплю воды в бутылке для юного мальчика, которого они взяли с собой. Это жертва и символ любви к жизни, отражающая главную тему произведения — продолжение рода.

Театральная интерпретация

Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и визуально впечатляющим. Режиссёр проекта уделяет большое внимание сценографии, чтобы передать атмосферу непрекращающейся борьбы с природой. Также в спектакле будут задействованы современные театральные приемы, что сделает его ещё более привлекательным для зрителей.

Почему стоит посетить?

Выбор этого произведения для театральной адаптации актуален как никогда. Темы жертвенности и ответственности перед потомками не теряют своей значимости в современном обществе. Аудитория сможет не только насладиться художественной интерпретацией классики, но и переосмыслить собственные жизненные ценности.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и значимый спектакль!

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Рязань, 17 ноября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 600 ₽

