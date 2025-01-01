Спектакль Педсовет

Все мы учились в школе и часто даже не подозревали, что за человек объясняет нам формулы и правила спряжений глаголов, историю русской литературы или учит английскому. Для многих учитель становится роботом, который выполняет ежедневные бездушные действия у доски, но не всегда мы можем увидеть в нем живого человека и понять, почему он выбрал быть учителем, увидеть школу его глазами, почувствовать и драйв, и страх, и сомнения… Должен ли учитель всегда находиться в роли учителя и постоянно думать о судьбах учеников? Или после выхода из школы он может становиться обычным человеком, у которого есть своя жизнь? Учитель часто становится заложником своей профессии. Трудно представить, но даже поход в магазин может стать большой проблемой. 7 реальных учителей из разных школ Санкт-Петербурга расскажут о том, как они справляются, а иногда и не справляются с трудной профессией преподавателя, и ответят на вопрос: сможет ли искусственный интеллект заменить их в будущем.