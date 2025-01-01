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Педсовет
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Спектакль Педсовет

Постановка
Шалом 12+
Режиссер Елена Калаганова, Йолдыз Миннуллина, Анастасия Радвогина
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Все мы учились в школе и часто даже не подозревали, что за человек объясняет нам формулы и правила спряжений глаголов, историю русской литературы или учит английскому. Для многих учитель становится роботом, который выполняет ежедневные бездушные действия у доски, но не всегда мы можем увидеть в нем живого человека и понять, почему он выбрал быть учителем, увидеть школу его глазами, почувствовать и драйв, и страх, и сомнения… Должен ли учитель всегда находиться в роли учителя и постоянно думать о судьбах учеников? Или после выхода из школы он может становиться обычным человеком, у которого есть своя жизнь? Учитель часто становится заложником своей профессии. Трудно представить, но даже поход в магазин может стать большой проблемой. 7 реальных учителей из разных школ Санкт-Петербурга расскажут о том, как они справляются, а иногда и не справляются с трудной профессией преподавателя, и ответят на вопрос: сможет ли искусственный интеллект заменить их в будущем.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Театральный проект 27 Санкт-Петербург, Комсомола, 2
16:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽

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