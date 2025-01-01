Меню
Печальный анекдот! (Еврейское счастье!)
Киноафиша Печальный анекдот! (Еврейское счастье!)

Спектакль Печальный анекдот! (Еврейское счастье!)

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по рассказам Шолом-Алейхема в Театральном центре «Вишневый сад»

Спектакль, основанный на рассказах Шолом-Алейхема, окунает зрителей в мир национальной культуры еврейского народа. Сюжет вращается вокруг неунывающего портного Шимона-Эле — человека с привычкой говорить открыто и без обиняков. Его юмор и манера общения способны вызвать улыбку даже в самых трудных ситуациях.

Человек искусства и жизни

Шимон-Эле пользуется уважением бедняков, в то время как его откровенность часто раздражает богатых. Автор пьесы, следуя заветам Шолом-Алейхема, утверждает, что несмотря на жизненные трудности, нужно продолжать жить и смеяться. Как говорит сам Шолом-Алейхем в своей еврейской народной сказке: «На этом сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали». Улыбка, как известно, — это лекарство для души.

Приключения Шимона-Эле

Этот жизнерадостный герой, заплатный мастер Шимен-Эле, может и не тужить, но его жизнь меняется, когда жена Ципе-Бейле-Рейза осерчаивает на него и отправляет его в Злодеевку за козой. С виду простая задача становится началом невероятной череды событий, в которые попадает наш герой, нарушая все свои планы.

Юмор и музыка

Спектакль наполнен остроумными шутками и иронией, которые увлекают зрителя и погружают в богатый мир еврейской культуры. Не менее важны музыка и хореография, которые добавляют яркие красок в эту театральную палитру.

«Печальный анекдот! (Еврейское счастье!)» — это не просто спектакль, а яркое событие, которое оставляет после себя теплое послевкусие и побуждает смеяться над жизненными перипетиями.

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Михаил Безобразов
Сергей Ковалев
Ирина Сологалова
Евгения Миронова
Валентина Емельянова

Фотографии

