Спектакль Пчелиный рай

Зажигательный мюзикл о жизни пчёл

Это с первого взгляда кажется, что пчёлы только жужжат. Но если внимательно прислушаться, то оказывается: они поют! Семейный мюзикл «Пчелиный рай» тому доказательство.

Мир пчёл в миниатюре

Улей — это маленькая модель нашего большого мира. В нём всё меняется вместе с временами года: пчёлы радуются и спорят, ворчат и влюбляются, трудятся и иногда устают. С наступлением весны пчёлы вылетают собирать пыльцу, чтобы сделать мёд на зиму.

Приключения ленивых трутней

Но что произойдёт, если несколько ленивых трутней решат превратить жизнь пчёл в сплошной отдых и праздник? Что если пчёлы решат перестать трудиться и жить только в своё удовольствие? Вдобавок к этому, злой медведь где-то рядом… Ой-ой!

Челябинский мюзикл

«Пчелиный рай» можно назвать абсолютно челябинским, ведь все авторы и создатели этого спектакля — наши земляки! Они внимательно вслушивались в жужжание уральских пчёлок и подглядывали за их сладкими манёврами. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный мюзикл, который точно подарит вам радость и улыбки!