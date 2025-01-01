Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пчелиный рай
Киноафиша Пчелиный рай

Спектакль Пчелиный рай

6+
Режиссер Владимир Филонов
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зажигательный мюзикл о жизни пчёл

Это с первого взгляда кажется, что пчёлы только жужжат. Но если внимательно прислушаться, то оказывается: они поют! Семейный мюзикл «Пчелиный рай» тому доказательство.

Мир пчёл в миниатюре

Улей — это маленькая модель нашего большого мира. В нём всё меняется вместе с временами года: пчёлы радуются и спорят, ворчат и влюбляются, трудятся и иногда устают. С наступлением весны пчёлы вылетают собирать пыльцу, чтобы сделать мёд на зиму.

Приключения ленивых трутней

Но что произойдёт, если несколько ленивых трутней решат превратить жизнь пчёл в сплошной отдых и праздник? Что если пчёлы решат перестать трудиться и жить только в своё удовольствие? Вдобавок к этому, злой медведь где-то рядом… Ой-ой!

Челябинский мюзикл

«Пчелиный рай» можно назвать абсолютно челябинским, ведь все авторы и создатели этого спектакля — наши земляки! Они внимательно вслушивались в жужжание уральских пчёлок и подглядывали за их сладкими манёврами. Не упустите возможность увидеть этот увлекательный мюзикл, который точно подарит вам радость и улыбки!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 23 сентября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
18:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
10 августа в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
26 августа в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
12 ноября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше