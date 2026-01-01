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Пчела в голове
Киноафиша Пчела в голове

Спектакль Пчела в голове

Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Режиссер Андреас Грун
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Семейный спектакль «Пчела в голове» в Ростовском молодежном театре

В рамках Года Германии в России Молодёжный театр продолжает своё творческое сотрудничество с Андреасом Груном, художественным руководителем «Театра Дортмунда». На этот раз зрители смогут увидеть пьесу знаменитого немецкого драматурга Рональда Шиммельпфеннига «Пчела в голове». Этот спектакль уже снискал успех в различных театрах Германии.

«Пчела в голове» — это семейный спектакль, который не только затрагивает важные социальные проблемы, но и обладает неожиданным терапевтическим эффектом. История рассказывает о ребёнке, который разрабатывает модель поведения в форме компьютерной игры, чтобы облегчить общение с окружающим агрессивным миром.

Основные темы и стиль

Спектакль предлагает зрителям стратегию преодоления трудностей повседневной жизни, делая это в весёлой, поэтической и живой манере. Зрители найдут в нём не только развлечение, но и важные жизненные уроки, которые могут помочь в реальной жизни.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного и поэтичного спектакля, который обещает принести радость и, возможно, новые идеи для решения повседневных проблем.

Фотографии

Пчела в голове
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