Паж и госпожа замка
12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-фантазия о взрослении молодой души

Представляем вашему вниманию два удивительных спектакля, каждый из которых приглашает зрителя в уникальный мир эмоций и переживаний.

«Паж и госпожа замка»: легкая фантазия о взрослении

«Паж и госпожа замка» — это легкий спектакль-фантазия о взрослении молодой души, которая сталкивается с неопределенностью взрослого мира. Спектакль погружает зрителей в атмосферу волшебства и загадок, где на фоне забавных и трогательных моментов раскрываются важные аспекты жизни и внутренняя борьба каждого героя.

«Спектакль сон»: воспоминания о юности

«Спектакль сон» — это глубокое и трогательное путешествие в воспоминания главного героя. Он вспоминает свою юность, первую любовь и разочарование, которые становятся неотъемлемой частью его становления. Этот спектакль позволяет зрителям задуматься о том, как детство, иногда внезапно завершающееся, формирует нас как личностей.

«Маленький герой» — классику с новой стороны

Рассказ «маленький герой» был написан Федором Михайловичем Достоевским в 1857 году, сразу после его освобождения с каторги. Удивительным образом эта история наполнена внутренним светом, чистотой чувств и умиротворением. Спектакль, вдохновленный данным произведением, позволит вам заглянуть в душу маленького героя и прочувствовать всю гамму его переживаний.

Эти спектакли не только развлекут вас, но и заставят задуматься о важных вопросах жизни. Не упустите возможность погрузиться в мир театра и ощутить магию больших чувств!

Режиссер
Екатерина Любимова
В ролях
Егор Черничко
Лариса Шанина
