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Паяцы
Киноафиша Паяцы

Спектакль Паяцы

16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера Леонкавалло «Паяцы» в Санктъ-Петербургъ Опера

Режиссер-постановщик: Юрий Александров
Художник-постановщик: Вячеслав Окунев

«Весь мир — театр, и люди в нём — актёры» — именно эти слова Шекспира стали эпиграфом к оригинальной постановке Юрия Александрова, которая оживляет на сцене одну из самых эмоционально насыщенных опер — «Паяцы» Руджеро Леонкавалло.

Оперная драма на основе реальной истории

В основе сюжета — реальный трагический случай: руководитель театральной труппы убил свою жену из-за ревности. Эта история из судебной практики вдохновила Леонкавалло на создание оперы, которая и сегодня волнует сердца слушателей сочетанием острой любовной драмы и яркой эмоциональной музыки.

Оригинальный взгляд режиссера

Юрий Александров предлагает метафорическое прочтение «Паяцев». Смешивая элементы комедии дель арте — старинной театральной формы — с трагической основой сюжета, режиссер создает вневременную историю о жизни театра. Здесь реальность и сценическая игра переплетаются так тесно, что невозможно определить, где заканчивается спектакль и начинается жизнь.

Визуальный размах и театральность

Спектакль разделен на два ярких контрастных акта:

  • В первом действии зритель наблюдает за будничностью и простотой жизни героев.
  • Во втором действии на сцене царят неистовые краски, стилизованные костюмы и насыщенная театральность, которую создал выдающийся художник-постановщик Вячеслав Окунев.

Слияние комедии и трагедии

Атмосфера спектакля пропитана духом театра: жанры трагедии и комедии пародируют и дополняют друг друга, а театральная условность выплескивается за пределы сцены, захватывая и зрительный зал.

«Паяцы» в «Санкт-Петербург Опера» — это не просто опера, это захватывающий эксперимент, где жизнь и театр становятся неразделимыми. Постановка Юрия Александрова напоминает зрителям, что у театра, как и у жизни, есть две маски — смех и слёзы.

Не упустите возможность увидеть легендарное произведение в уникальной интерпретации на одной из лучших сцен Санкт-Петербурга! 🎭

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Паяцы Паяцы Паяцы

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