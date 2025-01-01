Спектакль Паяцы

Опера «Паяцы» в Театре «Геликон»

Сама жизнь порой закручивает такие лихие сюжеты, что композитору не нужно ничего придумывать. Так, в доме, где растет будущий великий композитор Леонкавалло, актер бродячей труппы после представления закалывает жену и ее любовника ножом. Спустя годы трагическая история станет основой оперного бестселлера «Паяцы» — спектакля, который вызывает искренние слезы у зрителей по всему миру уже более ста лет!

Историческая значимость

Для театра «Геликон» «Паяцы» — опера знаковая. Когда-то ее исполняли под открытым небом во дворе особняка княгини Шаховской, где сейчас расположен зрительный зал «Стравинский». Молодые и бесстрашные артисты въезжали во двор на оранжевом «Запорожце» и с сумасшедшим драйвом и страстью «играли» оперу. Так началась большая успешная история театра «Геликон».

Новая постановка

Нынешняя версия «Паяцев», поставленная Дмитрием Белянушкиным, победителем Первого конкурса молодых режиссеров «Нано-опера», — третья в истории театра. Молодой режиссер посвятил свой спектакль театру и людям, которые в нем работают и живут. Зрителям будет показано, насколько тонка порой грань между реальной жизнью и её сценическим воплощением, а также до чего беспощадна профессия артиста.

Спектакль в спектакле

Развивая концепцию «спектакль в спектакле», режиссер переносит действие из итальянской деревни в театральное закулисье. Персонажи, такие как страдающий Канио, жгучий красавец Сильвио, трогательная Недда, грубый Тонио и забавный Беппо, создают незабываемые образы, которые врезаются в память зрителей. Жизнь представлена такой, какая она есть — без прикрас!

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая обещает оставить яркий след в ваших сердцах!