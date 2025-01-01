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Паяцы. Концертное исполнение
Киноафиша Паяцы. Концертное исполнение

Паяцы. Концертное исполнение

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Паяцы: Концертное Исполнение Шедевра Р. Леонкавалло

Приглашаем вас на уникальное концертное исполнение оперы «Паяцы» (Pagliacci) итальянского композитора Руджеро Леонкавалло. Данное произведение стало одним из самых известных в мире оперного искусства и не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Детали Исполнения

Концерт пройдет на итальянском языке и будет сопровождаться русскими титрами, что позволит всем зрителям полностью погрузиться в атмосферу трагедии и страсти, которую передают герои оперы. Дирижером выступит известный музыкант Владимир Ткаченко, чья интерпретация произведения обещает быть захватывающей и эмоциональной.

Интересные Факты о "Паяцах"

  • Опера «Паяцы» была впервые исполнена в 1892 году и быстро завоевала популярность благодаря своей драматургии и запоминающимся мелодиям.
  • Сюжет оперы основан на реальных событиях и рассказывает о любви, ревности и предательстве, разворачивающихся среди актеров театра.
  • Знаменитая ария «Vesti la giubba» стала одной из самых исполняемых в мире и символом оперного искусства.

Не Упустите Возможность!

Не пропустите шанс увидеть это великолепное произведение в исполнении талантливых музыкантов. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Убедитесь, что вы станете частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 30 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 400 ₽

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