Турне с большим стендапом!

Самый известный и дерзкий комик России

Павел Воля – это имя, которое знают все. Его телепроекты выходят в прайм-тайм, а видео с его выступлениями собирают миллионы просмотров. Билеты на его концерты раскупаются за считанные дни.

Шутки о простых вещах, которые близки каждому

На этот раз в своем родном городе Павел предложит не просто комическое выступление, а шоу, в котором каждый зритель узнает себя. Он говорит о том, что окружает нас ежедневно, о простых ценностях, которые понятны всем.

Яркий, смелый и понятный юмор

Павел шутит без стеснений, с юмором, который не оставит равнодушным. Его стиль – простой, но в то же время глубокий. Уверены, что каждый зритель почувствует его юмор на себе.

Выходи из дома и иди на Волю!

Не упусти шанс увидеть комика вживую. Оставь все дела и отправляйся на его шоу – оно будет по-настоящему незабываемым!