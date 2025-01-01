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Билеты от 2000₽
Киноафиша Павел Воля

Павел Воля

Комик из «Comedy Club», не ограничивающий себя только шутками 18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Турне с большим стендапом!

Самый известный и дерзкий комик России
Павел Воля – это имя, которое знают все. Его телепроекты выходят в прайм-тайм, а видео с его выступлениями собирают миллионы просмотров. Билеты на его концерты раскупаются за считанные дни.

Шутки о простых вещах, которые близки каждому
На этот раз в своем родном городе Павел предложит не просто комическое выступление, а шоу, в котором каждый зритель узнает себя. Он говорит о том, что окружает нас ежедневно, о простых ценностях, которые понятны всем.

Яркий, смелый и понятный юмор
Павел шутит без стеснений, с юмором, который не оставит равнодушным. Его стиль – простой, но в то же время глубокий. Уверены, что каждый зритель почувствует его юмор на себе.

Выходи из дома и иди на Волю!
Не упусти шанс увидеть комика вживую. Оставь все дела и отправляйся на его шоу – оно будет по-настоящему незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 декабря
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
20:00 от 2000 ₽
13 декабря
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Самара, 28 октября
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
20:00 от 2500 ₽
Пермь, 14 ноября
Спортивный комплекс им. Сухарева Пермь, ш. Космонавтов, 158а
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
20:00 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
19:00 от 2300 ₽
Челябинск, 5 декабря
Дворец спорта «Юность» Челябинск, Свердловский просп., 51
19:00 от 2800 ₽
Екатеринбург, 6 декабря
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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12 августа в 20:00 Punch & Judy
от 600 ₽
Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия)
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Джаз-трио Петера Сарика (Венгрия)
30 марта в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
Romantic Jazz
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Romantic Jazz
17 августа в 20:30 Jam Club
от 1500 ₽
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