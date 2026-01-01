Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Павел Воля. Большой стендап
Киноафиша Павел Воля. Большой стендап

Павел Воля. Большой стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Павел Воля с новой программой «Взрослая жизнь»

Павел Воля, один из самых известных комиков России, вновь радует своих поклонников. В этот раз он представит новую программу «Взрослая жизнь», обещающую стать настоящим хитом.

Рекорды и популярность

Предыдущие концерты Павла Воли в Москве собрали более 21 000 зрителей, установив рекорд по количеству посетителей на сольном стендап-концерте в России. Его телепроекты регулярно выходят в прайм-тайм, а видео с выступлениями набирают десятки миллионов просмотров. Билеты на его шоу раскупаются с невероятной быстротой.

О чем его юмор?

На выступлениях Павла Воли зрители найдут не просто смешные шутки. Он касается тем, которые знакомы каждому, говорит о простых и понятных ценностях. В его шутках вы узнаете себя, погружаясь в мир обычных вещей и жизненных ситуаций.

Ограничения по возрасту

Важно помнить, что концерт строго для зрителей старше 18 лет. Организаторы вправе потребовать оригинал паспорта при входе. Без подтверждения возраста доступ на мероприятие может быть закрыт без компенсации стоимости билета.

Не упустите шанс увидеть одно из самых ожидаемых шоу сезона! Выходите из дома и идите на Волю!

Купить билет на концерт Павел Воля. Большой стендап

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
25 апреля суббота
19:00
Дворец спорта им. Ярыгина Красноярск, остров Отдыха, 12
от 2500 ₽

Фотографии

Павел Воля. Большой стендап

В ближайшие дни

Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
31 марта в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Вечер стендапа
18+
Юмор
Вечер стендапа
20 марта в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Многоточие+Whit Hot Ice. 25 лет альбому «Жизнь и свобода»
18+
Хип-хоп
Многоточие+Whit Hot Ice. 25 лет альбому «Жизнь и свобода»
18 октября в 20:00 Максимилианс
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше