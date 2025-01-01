Павел Воля. Большой Stand Up

Меню
Большой стендап-концерт Павла Воли

Павел Воля — известный комик России, который покорил сердца зрителей своим уникальным стилем юмора. Его телепроекты постоянно занимают высокие позиции в прайм-тайм, а видео с выступлениями собирают миллионы просмотров в сети.

О шоу

На этом стендап-концерте Павел делится своими наблюдениями о повседневной жизни и простых ценностях, что делает его юмор одновременно пронзительным и понятным. Зрители могут ожидать искренние и смелые шутки, которые затрагивают актуальные темы и вызывают улыбку на лице.

Для кого это шоу

Этот концерт понравится тем, кто ценит прямолинейный и остроумный юмор. Павел Воля не боится говорить о том, что действительно волнует публику, и делает это с неподражаемым шармом и энергией.

Воля П
Воля П

Декабрь
12 декабря пятница
20:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 30000 ₽
13 декабря суббота
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 30000 ₽

Фотографии

