Лекция Анжелы Ахматовой о Павле Третьякове
Погрузитесь в мир русского искусства и узнайте историю создания одной из самых знаменитых галерей нашей страны. В лекции «Павел Третьяков: великий и прекрасный», организованной совместно с проектом «Привет, не хочешь сходить», вы сможете получить множество интересных фактов о жизни и деятельности Павла Третьякова.
Что вы узнаете на лекции
- Кто такой Павел Третьяков? Узнайте о его происхождении и источниках финансирования для создания уникальной коллекции русского искусства.
- Среди какого окружения он рос? Исследуйте среду, в которой сформировался почётный гражданин и основатель Третьяковской галереи.
- Пробовал ли он себя как художник? Узнайте о его возможных попытках в изобразительном искусстве и реставрации.
- Каким человеком он был в семье? Раскройте личные качества выдающегося соотечественника — сына, мужа и отца.
- Мифы и реальность о Третьяковке Узнайте, что правда, а что вымысел в представлениях о его скромности и жадности.
- Почему он избегал «прямых» покупок? Узнайте, какие тайны скрывают его методы закупки шедевров и почему он иногда поручал своему брату приобретать произведения искусства.
О лекторе
Анжела Ахматова — аккредитованный частный гид и лектор Novikov Space, а также экскурсовод театра Моссовета. Она является автором проекта «Культурные наследники», что делает ее идеальным проводником в мир русской культуры.
Не упустите возможность погрузиться в увлекательную лекцию и открыть для себя тайны великих произведений и их создателей!