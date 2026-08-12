Выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов» в Государственной Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея приглашает посетителей на фокус-выставку, посвященную многолетнему сотрудничеству известного коллекционера Павла Третьякова и выдающегося художника Василия Поленова. Проект проходит в Историческом здании галереи, расположенном в Лаврушинском переулке, 10, в зале 2.

Творческий союз

Эта выставка наглядно демонстрирует, как интерес Третьякова к творчеству Поленова способствовал формированию значительной коллекции произведений мастера. Экспозиция включает в себя знаковые работы Поленова, такие как «Московский дворик» (1878) и «Бабушкин сад» (1878), а также «Право господина» (1874), первое произведение художника, приобретенное Третьяковым в 1876 году.

Центральное произведение

В центре выставки находится масштабное полотно «Христос и грешница («Кто из вас без греха?»)» (1888) из собрания Государственного Русского музея. Эта картина стала результатом более десяти лет работы Поленова, который тщательно изучал евангельский сюжет и искал натурные мотивы в Ближнем Востоке в 1881–1882 годах. В результате художник создал ряд этюдов, которые были представлены на 13-й передвижной выставке в 1885 году.

Закулисье создания шедевра

Павел Третьяков следил за процессом создания «Христос и грешница» и даже приобрел всю серию восточных этюдов Поленова. Однако, когда большая картина была завершена, она была куплена императором Александром III накануне открытия 15-й передвижной выставки.

Сопоставление и значение

Выставка сочетает в себе не только историю взаимоотношений между художником и коллекционером, но и освещает значимость наследия Поленова в контексте Третьяковской галереи. Работы, предшествующие живописному циклу «Из жизни Христа» (1899–1900-е), такие как «На Тивериадском (Генисаретском) озере» (1888) и «Среди учителей» (1896), также представлены на выставке и помогают по-новому взглянуть на творчество мастера и его влияние на современное искусство.