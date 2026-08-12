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Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи
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Киноафиша Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи

Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи

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О выставке

Выставка «Павел Третьяков и Василий Поленов» в Государственной Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея приглашает посетителей на фокус-выставку, посвященную многолетнему сотрудничеству известного коллекционера Павла Третьякова и выдающегося художника Василия Поленова. Проект проходит в Историческом здании галереи, расположенном в Лаврушинском переулке, 10, в зале 2.

Творческий союз

Эта выставка наглядно демонстрирует, как интерес Третьякова к творчеству Поленова способствовал формированию значительной коллекции произведений мастера. Экспозиция включает в себя знаковые работы Поленова, такие как «Московский дворик» (1878) и «Бабушкин сад» (1878), а также «Право господина» (1874), первое произведение художника, приобретенное Третьяковым в 1876 году.

Центральное произведение

В центре выставки находится масштабное полотно «Христос и грешница («Кто из вас без греха?»)» (1888) из собрания Государственного Русского музея. Эта картина стала результатом более десяти лет работы Поленова, который тщательно изучал евангельский сюжет и искал натурные мотивы в Ближнем Востоке в 1881–1882 годах. В результате художник создал ряд этюдов, которые были представлены на 13-й передвижной выставке в 1885 году.

Закулисье создания шедевра

Павел Третьяков следил за процессом создания «Христос и грешница» и даже приобрел всю серию восточных этюдов Поленова. Однако, когда большая картина была завершена, она была куплена императором Александром III накануне открытия 15-й передвижной выставки.

Сопоставление и значение

Выставка сочетает в себе не только историю взаимоотношений между художником и коллекционером, но и освещает значимость наследия Поленова в контексте Третьяковской галереи. Работы, предшествующие живописному циклу «Из жизни Христа» (1899–1900-е), такие как «На Тивериадском (Генисаретском) озере» (1888) и «Среди учителей» (1896), также представлены на выставке и помогают по-новому взглянуть на творчество мастера и его влияние на современное искусство.

Купить билет на выставка Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
12 августа среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 августа четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 августа пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15 августа суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 августа воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 августа понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 августа вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 августа среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 августа четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 августа пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
22 августа суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 августа воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 августа понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 августа вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
26 августа среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
27 августа четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
28 августа пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
29 августа суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
30 августа воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
31 августа понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
1 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
2 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
3 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
4 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
5 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
6 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
7 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
8 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
9 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
22 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 сентября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 сентября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
26 сентября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
27 сентября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
28 сентября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
29 сентября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
30 сентября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
1 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
2 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
3 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
4 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
5 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
6 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
7 октября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
8 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
9 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 октября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 октября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
22 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 октября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
26 октября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
27 октября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
28 октября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
29 октября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
30 октября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
31 октября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
1 ноября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
2 ноября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
3 ноября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
4 ноября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
5 ноября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
6 ноября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
7 ноября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
8 ноября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
9 ноября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10 ноября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11 ноября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12 ноября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 ноября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 ноября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15 ноября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 ноября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 ноября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 ноября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 ноября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 ноября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 ноября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
22 ноября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 ноября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 ноября вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 ноября среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
26 ноября четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
27 ноября пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
28 ноября суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
29 ноября воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
30 ноября понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
1 декабря вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
2 декабря среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
3 декабря четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
4 декабря пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
5 декабря суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
6 декабря воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
7 декабря понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
8 декабря вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
9 декабря среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10 декабря четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11 декабря пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12 декабря суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 декабря воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 декабря понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15 декабря вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 декабря среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 декабря четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
18 декабря пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
19 декабря суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
20 декабря воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
21 декабря понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
22 декабря вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
23 декабря среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
24 декабря четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
25 декабря пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
26 декабря суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
27 декабря воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
28 декабря понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
29 декабря вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
30 декабря среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
31 декабря четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
1 января пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
2 января суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
3 января воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
4 января понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
5 января вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
6 января среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
7 января четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
8 января пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
9 января суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
10 января воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
11 января понедельник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
12 января вторник
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
13 января среда
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
14 января четверг
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
15 января пятница
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
16 января суббота
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10
17 января воскресенье
09:00
Третьяковская галерея Москва, Лаврушинский пер., 10

Фотографии

Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи Павел Третьяков и Василий Поленов. К 170-летию Государственной Третьяковской галереи

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