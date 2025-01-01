Меню
Павел Соколов
Билеты от 2000₽
Павел Соколов

Павел Соколов

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Сольный концерт Павла Соколова

Павел Соколов, легенда российской эстрады, представит свой сольный концерт. Это уникальная возможность насладиться лучшими хитами, которые знает вся страна. В программе концерта — знаменитые песни, такие как:

  • «Скоро осень, господа»
  • «Верная»
  • «Возьми меня в свой плен»
  • «Я — магия ночи»
  • «Сердце в руках»

Павел Соколов имеет более 30 лет опыта на сцене, 18 из которых он провел в культовой группе «На-На». Его концерты известны своей энергией и высоким качеством исполнения, где безупречный вокал переплетается с мастерской хореографией.

Не упустите шанс увидеть это захватывающее шоу, наполненное эмоциями и яркими впечатлениями!

Купить билет на концерт Павел Соколов

Февраль
11 февраля среда
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 2000 ₽

