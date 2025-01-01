Сольный концерт Павла Соколова

Павел Соколов, легенда российской эстрады, представит свой сольный концерт. Это уникальная возможность насладиться лучшими хитами, которые знает вся страна. В программе концерта — знаменитые песни, такие как:

«Скоро осень, господа»

«Верная»

«Возьми меня в свой плен»

«Я — магия ночи»

«Сердце в руках»

Павел Соколов имеет более 30 лет опыта на сцене, 18 из которых он провел в культовой группе «На-На». Его концерты известны своей энергией и высоким качеством исполнения, где безупречный вокал переплетается с мастерской хореографией.

Не упустите шанс увидеть это захватывающее шоу, наполненное эмоциями и яркими впечатлениями!