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Павел Пиковский
Киноафиша Павел Пиковский

Павел Пиковский

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Павла Пиковского: Слияние бардовской классики и рок-н-ролла

Павел Пиковский — уникальное явление на российской сцене. Он олицетворяет слияние авторской песни и русского рока, создавая неповторимый музыкальный стиль. Его творчество привлекает как поклонников «бардовской классики», так и любителей рок-музыки.

Музыкальные влияния

Поклонники бардов найдут в его песнях мужскую сентиментальность, пронизанную романтикой одиночества и глубиной чувств к родной стране. В то же время, рокеры оценят драйв, блюзовые мотивы и меланхолию, свойственные его творчеству.

Аранжировки и исполнение

Пиковский — выпускник отделения академического вокала, что находит отражение в его музыкальном подходе. Его акустические аранжировки гармонично сочетают американские фолковые интонации с искренним юмором, как в текстах, так и в музыке. «Мамина» бардовская кровь тянет его к сольному исполнению, включая романсы, в то время как «папин» рокерский запал подталкивает к электрическим выступлениям с группой «Хьюго».

Гости и сотрудничество

В его программе замечены такие выдающиеся исполнители, как бард Митяев, блюзмен Маргулис, рокер Чиж, а также альтернативные группы ПилОт и F.P.G. Это свидетельствует о высоком уровне сотрудничества и взаимопонимания в музыкальном мире.

Не пропустите!

Динамичная и выверенная программа, состоящая из хитов и самых запоминающихся песен, обещает незабываемый вечер. Не упустите возможность насладиться живым исполнением Павла Пиковского и его команды!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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