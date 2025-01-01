Меню
Павел Пиковский. Презентация нового альбома
Музыкальная палитра Павла Пиковского в Milo Concert Hall

Павел Пиковский — это не просто музыкант, а настоящая творческая личность. Он является поэтом, автором-исполнителем и лидером группы Хьюго. Также Пиковский стал известным участником проекта Необарды, который экспериментирует с музыкальными стилями и формами.

В его песнях бережно переплетаются яркие образы из детства и актуальные на сегодняшний день события. Пиковский умеет сочетать простые бытовые истории с глубокими афористическими размышлениями, что делает его творчество по-настоящему многослойным.

Уникальный музыкальный стиль

Формула воздействия Павла включает в себя изобретательность и мощь академического вокала. Каждый концерт Пиковского — это особое событие, где неожиданные мелодичные повороты и одушевленная любовь к гитаре создают неповторимую атмосферу.

Для каждого зрителя Пиковский раскрывает свои уникальные грани, делая выступление индивидуальным и запоминающимся. На его концертах каждый найдет что-то своё — будь то ностальгия по детству или размышления о современных реалиях.

Январь
9 января пятница
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1500 ₽

