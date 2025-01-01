Меню
О концерте
Павел Пиковский и Хьюго
Павел Пиковский и Хьюго
16+
авторская песня
рок
Возраст
16+
О концерте
Поэт-музыкант и рок-группа
Развернуть
В других городах
Апрель
15 апреля
среда
20:00
Бродячая собака
Новосибирск, Каменская, 32
Купить билеты
от 2700 ₽
16 апреля
четверг
20:00
Бродячая собака
Новосибирск, Каменская, 32
Купить билеты
от 2700 ₽
В ближайшие дни
12+
Классическая музыка
В гостях у оркестра
6 марта в 19:00
Дом ученых
от 500 ₽
12+
Классическая музыка
Ритм твоей свободы
25 января в 18:00
Концертный зал им. Каца
от 500 ₽
18+
Юмор
Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
27 декабря в 18:00
Standup Room
Билеты
