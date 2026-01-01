Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Павел Пиковский. Электричество
Киноафиша Павел Пиковский. Электричество

Павел Пиковский. Электричество

12+
Возраст 12+

О концерте

Незабываемые вечера с Павлом Пиковским

Уникальный концерт Павла Пиковского приглашает зрителей в мир музыкальных образов и глубоких размышлений. Музыкант, поэт и автор-исполнитель, он стал известен не только как лидер группы Хьюго, но и как участник проекта Необарды. Его творчество отличается яркими картинами из детства и актуальными отсылками к современности.

Музыка, наполненная эмоциями

В песнях Пиковского прекрасно переплетаются простые бытовые истории и философские размышления. Этот артист мастерски играет на гитаре, что добавляет особую атмосферу его выступлениям. Его искренность и страсть к музыке позволяют каждому зрителю почувствовать себя причастным к художественному миру, который он создает.

Концерт, который стоит посетить

Каждое выступление Павла Пиковского — это уникальный опыт. Здесь найти можно как мелодичные повороты, так и мощный академический вокал. Приходите на концерт, и вы откроете для себя новые грани его творчества. Уверены, каждый зритель найдет в его музыке что-то особенное.

Купить билет на концерт Павел Пиковский. Электричество

Помощь с билетами
В других городах
Март
19 марта четверг
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11

В ближайшие дни

Slipknot Tribute: Get This
16+
Рок
Slipknot Tribute: Get This
10 апреля в 20:00 Ozz
от 1000 ₽
Алексей Квашонкин
18+
Юмор
Алексей Квашонкин
29 марта в 17:00 Стендап Челябинск
от 1500 ₽
Просто Лера
12+
Поп
Просто Лера
1 апреля в 19:00 Ozz
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше