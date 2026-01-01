Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Павел Пиковский. Электричество
Киноафиша Павел Пиковский. Электричество

Павел Пиковский. Электричество

6+
Возраст 6+

О концерте

Электрические эксперименты Павла Пиковского в Самаре

В Концертном зале «Сигнал» выступит талантливый ученый и артист Павел Пиковский. Его уникальный подход к экспериментам с электрическими токами привлекает внимание как зрителей, так и экспертов в области науки.

Спектакль обещает быть интересным для всех, кто увлекается наукой и инновациями. Пиковский сочетает в своей программе зрелищные демонстрации и глубокие научные исследования, что создает необычное пространство для обсуждения и размышлений о влиянии электричества на наше повседневное жизнь.

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего события, которое откроет новые горизонты понимания электричества и его роли в современном мире.

Купить билет на концерт Павел Пиковский. Электричество

Помощь с билетами
В других городах
Март
17 марта вторник
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Standup Кирилл Мазур
18+
Юмор
Standup Кирилл Мазур
9 апреля в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1800 ₽
Три дня дождя
16+
Рок
Три дня дождя
2 апреля в 20:00 Метелица-С
от 2800 ₽
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
28 марта в 18:00 Самарский дом офицеров
от 2300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше