Павел Пиковский. Электричество

Электрические эксперименты Павла Пиковского в Самаре

В Концертном зале «Сигнал» выступит талантливый ученый и артист Павел Пиковский. Его уникальный подход к экспериментам с электрическими токами привлекает внимание как зрителей, так и экспертов в области науки.

Спектакль обещает быть интересным для всех, кто увлекается наукой и инновациями. Пиковский сочетает в своей программе зрелищные демонстрации и глубокие научные исследования, что создает необычное пространство для обсуждения и размышлений о влиянии электричества на наше повседневное жизнь.

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего события, которое откроет новые горизонты понимания электричества и его роли в современном мире.