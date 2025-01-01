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Павел Пиковский. Электричество
Киноафиша Павел Пиковский. Электричество

Павел Пиковский. Электричество

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Павла Пиковского: Музыка, Поэзия и Уютная Атмосфера

Павел Пиковский — музыкант, поэт и автор-исполнитель, который стал известен как лидер группы «Хьюго» и участник проекта «Необарды». Его творчество привлекает внимание благодаря уникальному сочетанию ярких образов и глубоких размышлений.

Яркие Картинки и Бытовые Истории

В песнях Пиковского бережно смешиваются воспоминания из детства и актуальные события, простые бытовые истории и афористические размышления. Это делает его творчество близким и понятным для широкой аудитории.

Музыкальная Формула

Пиковский использует изобретательность и мощь академического вокала, что придаёт его произведениям особую выразительность. Неожиданные мелодические повороты в сочетании с одушевлённой любовью к гитаре создают уникальную атмосферу на его концертах.

Энергия Рок-н-Ролла и Уютная Атмосфера

На живых выступлениях песни Павла Пиковского обретает настоящую рок-н-ролльную мощь и яркость. Тем не менее, атмосфера остаётся «уютной», словно весь мир помещается в одну маленькую комнату. Каждый зритель на концерте получает возможность стать частью этого особенного момента.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность насладиться творчеством Павла Пиковского. Его концерты — это не просто музыкальные выступления, это погружение в мир поэзии и эмоций. Убедитесь сами, как музыка может объединять людей и создавать незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 сентября
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
20:00 от 1200 ₽
Пермь, 26 сентября
Кама Пермь, Сибирская, 25
20:00 от 1200 ₽

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