Павел Пиковский. Акустика
Павел Пиковский. Акустика

Музыка и поэзия от Павла Пиковского

Павел Пиковский — талантливый музыкант, поэт и автор-исполнитель, который является лидером группы «Хьюго» и активным участником проекта «Необарды». Его творчество — это уникальное смешение ярких картин из детства и актуальных на сегодняшний день тем, что делает его песни поистине близкими и актуальными для каждого слушателя.

Всеми любимые темы

В своих песнях Пиковский осушает сложнейшие аспекты жизни, создавая простые, но глубокие бытовые истории. Он не просто рассказывает, он заставляет задуматься, добавляя в свои тексты афористические размышления. Такой подход позволяет его слушателям находить в музыке не только удовольствие, но и пищу для ума.

Музыкальная формула

Формула воздействия Павла — это сочетание изобретательности и силы академического вокала. Его мелодичные повороты могут удивить даже искушенного зрителя. Каждый концерт — это возможность прикоснуться к живой музыке и почувствовать, как его любовь к гитаре заряжает атмосферу зала.

Индивидуальность каждого выступления

Каждый слушатель на концерте Пиковского найдёт что-то своё, ведь его творчество многогранно. Независимо от того, приходите ли вы один или в компании друзей, его музыка создаст атмосферу, в которой каждый сможет почувствовать себя важной частью этого искусства.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 26 октября
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
19:00 от 1000 ₽
Краснодар, 9 ноября
The Rock Bar Краснодар, Горького, 104
20:00 от 1200 ₽

